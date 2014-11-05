Selfie'yi artık insansız hava araçları çekecek

ABD'deki Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları bileğe takılan, ancak istendiğinde uçup uzaktan fotoğraf ve video çekebilen "Nixie" isimli insansız bir hava aracı üretti.

Hareket sensörleri sayesinde kullanıcıyı rahatlıkla takip eden Nixie’nin programlandığı zamanda sahibinin bileğine geri döndüğü ancak istendiğinde belli hareketlerle de geri çağrılabildiği belirtildi.

İnsansız hava aracı Intel’İn düzenlediği “Make it wearable” (Onu giyilebilir yap) isimli yarışmada birinci oldu ve 500 bin dolar ödül kazandı.