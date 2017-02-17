"'Selfie'nin yaygınlaşmasıyla estetik ameliyatlar arttı"

Selfie yani özçekim nedeniyle son yıllarda estetik ameliyatlara olan ilginin arttığı belirtiliyor. Uzmanlar, selfie yapan kişilerin fotoğraflarda nasıl çıktıklarını önemsediklerini belirterek, daha çok burun estetiğine yöneldiklerini söylüyorlar.

Cumhuriyet'ten Sinan Bahçetepe'nin haberine göre, modern yaşamda artık insanların daha çok estetik kaygılarının olduğunu söyleyen İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, gerek yaşanan problemler gerekse estetik kaygılardan günümüzde estetik ameliyatlara ilginin arttığını vurguluyor.

"Yüzdeki ifade değişiyor"

"Günümüzde insanlar selfie çekimlerinin yaygınlaşması ile birlikte fotoğrafta nasıl çıktıklarını önemsiyor" diyen Dizdar "Burun da profil olarak değerlendirdiğimiz zaman çok önemli bir noktada duruyor. Sonuçta yüzümüzdeki ifadeyi bile değiştirebiliyor. Bu yüzden de estetik ameliyat talepleri çok arttı. Biz de burun problemi olan ve zaten nefes almadaki problemi düzeltilecek olan hastamızı aynı esnada böyle bir talebi de varsa, bu sorunun çözümündeki ameliyatta estetik kaygısını da ortadan kaldırabiliyoruz" açıklamasını yapıyor.

Tam iyileşme 1 yıl

Dizdar, şöyle devam ediyor:

"Biz bu ameliyatları genel anestezi ile yani hastayı tamamen uyutarak yapıyoruz. Günümüzde bu tarz ameliyatlar için kullanılan gerek teknoloji ve aletler gerçekten üst düzeyde. Türkiye estetik ameliyatı ve malzemeleri konusunda çok ileride. Burun estetiğinde o kadar milimetrik işlemler yapıyoruz ki o yüzden kullanılan aletler de çok ince bir işçilikle yapılıyor. Türkiye hakikaten bu konuda hem malzeme üretiminde hem de estetik ameliyatı konusunda başkent diyebiliriz. Bizim için çok önemli bir gelişme. Estetik ameliyatların tam sonuçlarını 9 ay ile 1 yılın sonunda alıyoruz. Yani ameliyat sonrası ödemin gitmesi ve burnun kendi şeklini alması 9 ayı buluyor. Ama hedef şudur; ameliyatın 1. ayında sizi tanımayan birisi sizin ameliyat olduğunuzu kestirememesi. Yani ameliyat şişkinliği ve ödemin yüzde 80’i ilk ayda iner. Bunun dışındakiler için ise sabrederek 9 ay ile 1 yıl arası beklememiz gerekiyor.”

Operasyon riskleri neler?

Dizdar, bu ameliyatlardaki riskleri şöyle özetliyor:

"Genel anestezi ile yapılan tüm işlemlerin kendine ait riskleri var. Bu riskleri biz hastalarımızla her zaman konuşuruz. Bu riskin yaşanması, uçağa bindiğimizde uçağın düşmesi ile aynı orandadır. Fakat burun ameliyatı olarak baktığımızda ameliyat hayati bir risk taşımaz. Bu bizim beklediğimiz bir durum değildir. Ameliyat sonrası kanamalar, ağrılar olabilir ya da sonrasında rötuşların yapılacağı bir ortam ortaya çıkabilir. Bunun dışında burun ameliyatının kendine ait riskleri yoktur."