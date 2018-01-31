Selfie Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Los Angeles’ta bir galeride nisan ayında ziyarete açılacak bir sergi selfie fenomeninin tarihine ışık tutarken kökü 40 bin yıl öncesine dayanan oto portreleri keşfe çıkıyor. İnteraktif bir sergi olan The Museum of Selfies’te ziyaretçilerin bol bol selfie çekme imkanı ve zamanı da olacak.

Ceyms.com’da yer alan habere göre, nisan ayında kapılarını ziyaretçilere açacak olan Museum of Selfies, selfie’yi bugüne dek görülmemiş şekilde detaylıca ele alıyor. Tarih öncesi zamanlardan günümüze kadar oto portre kültürüne odaklanan sergide pek çok özel bölüm ve selfie örnekleri mevcut. Sergide Paris Hilton’ın selfie’nin icadı olduğunu iddia ettiği Britney Spears’lı fotoğrafından 1960’lardan kalma, aynadan çekilmiş bir Jacqueline Kennedy fotoğrafına; ve hatta “narsistlerin sanatı”na adanmış başlı başına bir bölüme kadar selfie’nin her türlüsünü görmek mümkün.

Museum of Selfies’ın tasarımcılar Tommy Honton ve Tair Mamedov geçen yıl, Louvre’da sergilenen Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa’sının önünde selfie çekenlerin sayısının yalnızca eserin kendisinin fotoğrafını çekenlerden fazla olduğunu öğrendiğinde bu fikri hayata geçirmeye karar verdiklerini belirtiyor.

740 metrekarelik bir alanda iki ana bölümden meydana gelen serginin ilk bölümünde, tarihteki ilk mağara resimlerinden günümüzün Facebook fotoğraflarına uzanan bir zaman çizelgesi yer alıyor. Serginin ikinci bölümünde ise çağdaş sanatçıların selfie kültüründen esinlenerek ortaya çıkardığı işler bulunuyor. Katılıma açık olan interaktif bölümde ise ziyaretçiler, kendilerini farklı selfie kurgularının içinde bulabiliyor.

Serginin eğitici bir yanı da mevcut. Örneğin ziyaretçiler, ilk selfie’nin 1839’da Amerikalı lamba üreticisi Robert Cornelius tarafından çekildiğini öğrenebiliyor. Cornelius, kendi fotoğrafını çekebilmek için 15 dakika boyunca kımıldamadan durmak zorunda kalmış.

1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında Kaliforniya Glendale’da kapılarını açacak olan Museum of Selfies, ziyaretçilerine neden selfie çektiklerini ve bunu neden paylaştıklarını sorgulatmayı amaçlıyor.