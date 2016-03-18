Selfie ile ödeme devri!

Online alışveriş sitesi Amazon’un üzerinde çalıştığı yeni ödeme sistemi kullanıcılara şifresiz alışveriş imkânı sağlayacak. Amazon, kullanıcılarının şifresiz ürün satın alabilmesini sağlamak için “selfie ile satın alma” yöntemi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; online alışverişlerde kullanılacak bu ödeme biçiminin kullanıcı adına daha güvenli bir ortam sunacağının altını çizen Amazon, şifrelerin çalınma riskin olduğu fakat selfie yöntemiyle kişiye özel bir ödeme standardı oluşturmanın bu sorunu ortadan kaldıracağını açıkladı. Şirket bu sayede online hırsızlıkların gözle görülür düzeyde azalacağı iddiasında. Amazon şirketi yaptığı açıklamada, “Geleneksel yöntemlerde kullanıcının kimlik doğrulaması için parola girişine güveniliyordu, fakat bu parolalar şifrelerin çalınması yoluyla veya kullanıcıyı taklit edebilecek kişiler tarafından tespit edilebiliyordu” şeklinde açıklandı. Yeni teknolojiyle, yüzünüz hackerlar tarafından çalınamayacak ve tahmin edilemeyecek. Fakat şirket yine de risk payının olduğunu belirtiyor. Şirket “yüz tanıma sistemleri kullanarak kişinin yüzü yerine o kişinin fotoğrafını kullanabilirler” uyarısı yaptı. Patent başvurusunda bulunan Amazon kısa süre içinde kullanıcılarının selfie çekerek ödeme yapmalarına imkân vermeye hazırlanıyor.