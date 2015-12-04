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Yaşam

'Selfie' ile gelen beş garip ölüm

Tac Mahal'den düşmek, tabancayla fotoğraf çekerken ölmek...

04 Aralık 2015 14:13

Selfie çekmenin bir ölüm yolu olabileceği yakın geçmişe kadar gündeme girmezken, selfie çeken beş kişinin ölmesi bu seyri değiştirdi. Rusya’da bu durum o kadar ileri gitti ki selfie çekmenin tehlikelerini vurgulayan bir kampanya başlatıldı.

Selfie çekmenin ölümle sonuçlanabileceğini gösteren 5 örnek ise şunlar;

 

Tac Mahal'den düşmek

 

2014 senesinin  Eylül ayında Japon bir turist Hindistan'daki ünlü Tac Mahal'in girişinde bulunan merdivenlerde selfie çekerken öldü.

 

Bir tabancayla selfie çekmek

 

19 yaşındaki Amerikalı Deleon Alonso Smith geçen Ağustos'ta selfie çekerken kendisini boğazından vurdu.

 

Bir köprü ya da binadan düşmek

 

Rus üniversite öğrencisi Moskova'da Uluslararası İş Merkezi  binasının yanındaki köprüde selfie çekmeye çalışırken düşerek hayatını kaybetti. 

 

 Raylar üzerindeki elektrik akımına kapılmak

 

18 yaşındaki Rumen vatandaşı Anna Ursu, elektrikli bir rayda selfie çekmenin iyi fikir olduğunu düşünerek Romanya'nın Lasi bölgesindeki tren garına gitti. Ursu'nun vücudu bir anda alevlerle kaplanırken yanındaki arkadaşı da elektrik şokuyla savruldu 

 

 Bir boğanın boynuzlarına hedef olmak

 

 

32 yaşındaki İspanyol David Gonzalez Lopes boğaların salıverildiği geleneksel bir festivalde selfie çekerken bir boğa tarafından boynuzlandı.

Boğaya aynı karenin içinde olacak kadar yakındı ancak o fotoğraf çekerken, boğa onun üzerine doğru koştu. Lopes, boğanın altında ezilerek can verdi.

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