'Selfie' ile gelen beş garip ölüm

Selfie çekmenin bir ölüm yolu olabileceği yakın geçmişe kadar gündeme girmezken, selfie çeken beş kişinin ölmesi bu seyri değiştirdi. Rusya’da bu durum o kadar ileri gitti ki selfie çekmenin tehlikelerini vurgulayan bir kampanya başlatıldı.
Selfie çekmenin ölümle sonuçlanabileceğini gösteren 5 örnek ise şunlar;
Tac Mahal'den düşmek
2014 senesinin Eylül ayında Japon bir turist Hindistan'daki ünlü Tac Mahal'in girişinde bulunan merdivenlerde selfie çekerken öldü.
Bir tabancayla selfie çekmek
19 yaşındaki Amerikalı Deleon Alonso Smith geçen Ağustos'ta selfie çekerken kendisini boğazından vurdu.
Bir köprü ya da binadan düşmek
Rus üniversite öğrencisi Moskova'da Uluslararası İş Merkezi binasının yanındaki köprüde selfie çekmeye çalışırken düşerek hayatını kaybetti.
Raylar üzerindeki elektrik akımına kapılmak
18 yaşındaki Rumen vatandaşı Anna Ursu, elektrikli bir rayda selfie çekmenin iyi fikir olduğunu düşünerek Romanya'nın Lasi bölgesindeki tren garına gitti. Ursu'nun vücudu bir anda alevlerle kaplanırken yanındaki arkadaşı da elektrik şokuyla savruldu
Bir boğanın boynuzlarına hedef olmak
32 yaşındaki İspanyol David Gonzalez Lopes boğaların salıverildiği geleneksel bir festivalde selfie çekerken bir boğa tarafından boynuzlandı.
Boğaya aynı karenin içinde olacak kadar yakındı ancak o fotoğraf çekerken, boğa onun üzerine doğru koştu. Lopes, boğanın altında ezilerek can verdi.