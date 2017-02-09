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Dünya

Selfie için kobrayı öpmeye çalışınca canından oldu

Gencin, hayatı boyunca yüzden fazla yılanı ölümden kurtardığı belirtildi

09 Şubat 2017 14:13

Hindistan’ın Mumbai kentinde 25 yaşındaki genç, birlikte selfie çekmeye çalıştığı kobra tarafından ısırılınca hayatını kaybetti.

İngiliz Daily Mirror'un haberine göre 18 yaşındaki Somnath Mhatre, yılanları kurtarıp beslemekle meşgul bir gönüllüydü. Gencin, hayatı boyunca yüzden fazla hayvanı ölümden kurtardığı belirtildi.

Göğsünden sokuldu

Arkadaşlarının ifadelerine göre, Mhatre'nin bir arabanın altından çıkarılan kobrayı güvenli bir yere taşıması gerekiyordu. Yılanı bir araba tarafından ezilmekten kurtaran genç, selfie çekmek için kobrayı öpmek istedi. Ancak yılan genci göğsünden soktu.

Genç, acilen hastaneye kaldırıldı ancak 5 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Talihsiz bir olay"

Resqink Doğal Yaşamı Koruma Derneği Sözcüsü Pawan Sharma, "Genç bir insanın böyle bir olayda yaşamını yitirmesi son derece talihsiz" dedi. "Mhatre'nin yılanlarla oynadığı ve hatta onları öptüğünü gösteren kareler var" ifadelerini kullanan Sharma, "Bu gibi hareketler tamamen ve sert bir şekilde yasaklanmalı" şeklinde konuştu.

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HindistanselfiekobrayılanSomnath MhatreöpücükSomnath Mhatre
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