Selfie, estetik ameliyatları artırdı

Selfie tutkunları fotoğrafta iyi görünmek için çenelerini yaptırıyor, boyun ve gıdıklarını düzeltiriyor. Neden olarak ‘dijital algı bozukluğu’nun negatif duyguları artırdığı gösteriliyor.

Karar'da yer alan habere göre, sosyal medyada insanlar 'mükemmel' görüntüler yakalamak için çene bölgelerinden yağ aldırıyor. ‘Selfi kültürü’yle artan fiziksel saplantıların anksiyeteye neden olduğu, insanların bu durumu değiştirmek için plastik cerrahların kapısını çaldığı belirtiliyor.

İngiliz Estetik ve Plastik Cerrahlar Derneği’nin 2015 yılı verilerine göre yüz ve boyun gerdirme operasyonları önceki yıllara göre yüzde 16 artmış. Bu artışa neden olarak sosyal medyada yayınlanan selfileri gösteren uzmanlar "Gelenler fotoğrafta iyi görünmek için gıdılarını aldırmak istiyor" dedi. Bazı kişilerin çenelerinin daha geniş olduğunu belirten uzmanlar, yıllar içinde bunun boyunda sarkma ve yağlanmaya yol açabileceğini söylüyor. Ameliyat olanlar Instagram, Twitter ve YouTube gibi bol selfie yayınlanmasına olanak sağlayan sosyal medyada eleştirildikleri için bu ameliyatları tercih ettiklerini anlatıyor.

ABD’de de yaygın

Bu arada sadece İngiltere değil, ABD’de de selfie nedeniyle çene düzeltme ameliyatlarının arttığı belirtiliyor. Plastik cerrah Dr. John Grossman, onlarca kişinin kendilerine başvurarak çenelerini düzeltmek istediğini dile getirdiklerini anlatıyor.

Çekin, mutlu olun

2014’te Ohio State Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada sosyal medya hesaplarında en çok selfie yayınlayan erkeklerin narsist olabileceğini ve psikopat özellikleri taşıyabileceğini belirlemişti. Hatta günde üç ve beşten fazla selfie çekmenin, selfie için 5 dakikadan fazla zaman harcamanın bir hastalık olduğu iddia edilmişti. Amerikan Psikiyatri Birliği ise işi biraz daha ileriye vardırmış, bunun yeni bir mental problem olduğunu duyurmuştu. Sonuçları Psychology of Well-Being dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre ise selfie çekmek insanı mutlu ediyor. Araştırmayı yöneten Yu Chen, selfie çekmenin değil, selfie çekerken gülümsemenin insanı mutlu ettiğini söylüyor.