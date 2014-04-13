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Spor

'Selfie' çılgınlığı bu kez yeşil sahalarda

Dünyayı hızla etkisi altına alan 'selfie' akımı yeşil sahalara da sıçradı. Arsenal'li futbolcular maç sonrası galibiyeti sahada 'selfie' pozu ile kutladılar

13 Nisan 2014 15:13

Wigan ile oynadıkları FA Cup yarı final maçını penaltılar sonucunda kazanarak finale yükselen Arsenal'de futbolcular maç sonu yaşadıkları sevinci sahada çektirdikleri 'selfie' pozu ile kutladı.

Son dönemde selfie modasına kendilerini fazlasıyla kaptıran Arsenalli futbolcular, Wigan karşısında da bu geleneği sürdürdü. Penaltılar sonunda final biletini alan ekibin futbolcuları Santi Cazorla ve Aaron Ramsey, saha kenarındaki foto muhabirinin makinesini alarak "galibiyet selfiesi" ile zaferi kutladı.

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