Selfie çekmek isterken canından oldu

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, selfie çekmek için çıktığı Akçay Köprüsü'nün demir korkuluklarından, arkadaşlarının gözü önünde düştüğü çayda kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Sezgen'in sabah cesedi bulundu.

Nazilli’deki soğutma ekipmanları üretimi yapan bir fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa Sezgen, dün arkadaşları Necati Güçlü ve Sedat Aktakka ile Akçay Mesire Alanı’na pikniğe gitti. Günboyu piknik yapan 3 arkadaş, saat 22.30 sıralarında dönüş yoluna çıkmadan önce buradaki Akçay Köprüsü’ne çıktı. Üç arkadaştan Mustafa Sezgen, bir ara selfie çekmek için köprünün korkuluklarına tırmandı. Bu sırada dengesini kaybeden Mustafa Sezgen, yaklaşık 25 metreden Akçay Çayı’na düştü. Yüzme bilmeyen ve sol ayağı biraz aksak olduğu belirtilen Sezgen, suda sürüklenmeye başladı. Akıntı yönünde koşan Aktakka, arkadaşını kurtarmak için suya atlasa da karanlıkta kendisine ulaşamadı. Aktakka yorulunca sudan çıkıp, diğer arkadaşı Güçlü ile birlikte jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi.

Saat 04:00'e kadar arandı

Olay yerine gelen Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çağırdıkları Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile birlikte çayda arama kurtarma çalışması başlattı. Sezgen’in köprüden çaya düştüğünü haber alan annesi Mürvet Sezgen ve babası İbrahim Sezgen’in de aralarında bulunduğu yakınları olay yerine gelip, arama çalışmalarını endişe ve gözyaşları içinde izledi. Ancak, DSİ görevlilerinin türbinlerin vanasını kesmesine rağmen saat 04.00’a kadar devam eden çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Havanın da karanlık olmasıyla arama- kurtarma çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla başlanmak üzere ara verildi.

Cesedi 15 kilometre uzakta bulundu

Endişeli bekleyiş sürerken, Nazilli’ye 15 kilometre mesafedeki Sultanhisar İlçesi’ne bağlı Hisar Mahallesinden acı haber geldi. Tarlasını sulamaya giden Yalçın Özyiğit, sulama kanalında bir erkek cesedi görüp sudan çıkardı. Özyiğit’in Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdiği erkek cesedinin Mustafa Sezgen’e ait olduğu belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Sezgen’in cesedi önce Nazilli Devlet Hastanesi Morgu’na, ardından da otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Jandarma da, Mustafa Sezgen’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.