T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Selfie çekmek isterken canından oldu

Sezgen'in cesedi dereye düştüğü yerden 15 kilometre uzaklıkta bulundu

17 Temmuz 2017 18:36

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, selfie çekmek için çıktığı Akçay Köprüsü'nün demir korkuluklarından, arkadaşlarının gözü önünde düştüğü çayda  kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Sezgen'in sabah cesedi bulundu.

Nazilli’deki soğutma ekipmanları üretimi yapan bir fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa Sezgen, dün arkadaşları Necati Güçlü ve Sedat Aktakka ile Akçay Mesire Alanı’na pikniğe gitti. Günboyu piknik yapan 3 arkadaş, saat 22.30 sıralarında dönüş yoluna çıkmadan önce buradaki Akçay Köprüsü’ne çıktı. Üç arkadaştan Mustafa Sezgen, bir ara selfie çekmek için köprünün korkuluklarına tırmandı. Bu sırada dengesini kaybeden Mustafa Sezgen, yaklaşık 25 metreden Akçay Çayı’na düştü. Yüzme bilmeyen ve sol ayağı biraz aksak olduğu belirtilen Sezgen, suda sürüklenmeye başladı. Akıntı yönünde koşan Aktakka, arkadaşını kurtarmak için suya atlasa da karanlıkta kendisine ulaşamadı. Aktakka yorulunca sudan çıkıp, diğer arkadaşı Güçlü ile birlikte jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi.

 

Saat 04:00'e kadar arandı

 

Olay yerine gelen Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çağırdıkları Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile birlikte çayda arama kurtarma çalışması başlattı. Sezgen’in köprüden çaya düştüğünü haber alan annesi Mürvet Sezgen ve babası İbrahim Sezgen’in de aralarında bulunduğu yakınları olay yerine gelip, arama çalışmalarını endişe ve gözyaşları içinde izledi. Ancak, DSİ görevlilerinin türbinlerin vanasını kesmesine rağmen saat 04.00’a kadar devam eden çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Havanın da karanlık olmasıyla arama- kurtarma çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla başlanmak üzere ara verildi.

 

Cesedi 15 kilometre uzakta bulundu

 

Endişeli bekleyiş sürerken, Nazilli’ye 15 kilometre mesafedeki Sultanhisar İlçesi’ne bağlı Hisar Mahallesinden acı haber geldi. Tarlasını sulamaya giden Yalçın Özyiğit, sulama kanalında bir erkek cesedi görüp sudan çıkardı. Özyiğit’in Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdiği erkek cesedinin Mustafa Sezgen’e ait olduğu belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Sezgen’in cesedi önce Nazilli Devlet Hastanesi Morgu’na, ardından da otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Jandarma da, Mustafa Sezgen’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

Mustafa Sezgendereselfieboğuldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24