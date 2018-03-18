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Yaşam

Selfie çekerken surdan düştü!

17 yaşındaki İsmail Çelik'in sol bacağından yaralanan ve akciğerinin zedelendiği bildirildi

18 Mart 2018 01:57

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, tarihi Surlara çıkan İsmail Çelik (17), özçekim yaptığı sırada dengesini kaybederek surlardan aşağı düşüp yaralandı.

Dershane çıkışı yemek yedikten sonra bir araya gelen 5 arkadaş Urfakapı bölgesinden surlara çıkarak burada gezinti yaptı. Anzele Parkı civarında sur üzerinde selfie çeken 5 arkadaştan biri olan İsmail Çelik dengesini kaybederek, surların içindeki boşluk kısma düştü. Sol bacağından yaralanan ve akciğerinin zedelendiği öğrenilen Çelik, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yakınlarındaki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Çelik, daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen İsmail Çelik'in arkadaşları, polise verdiği ifadede, arkadaşlarının fotoğraf çekerken dengesini kaybederek düştüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

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