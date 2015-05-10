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‘Selfie çeken şehzade’nin telefonunu kırdılar

Amasya Belediyesi tarafından yaptırılarak Yeşilırmak kenarındaki gezi yoluna konulan 'Selfie çeken şehzade' heykelinin telefonu kırıldı

10 Mayıs 2015 18:29

Amasya Belediyesi tarafından yaptırılarak Yeşilırmak kenarındaki gezi yoluna konulan 'Selfie çeken şehzade' heykelinin telefonu kırıldı.

Bülent Bolatçı’nın Zaman’da yer alan haberine göre, bir elinde kılıç diğer elinde ise cep telefonu ile selfie çeken heykel, turistlerin ve çok sayıda vatandaşın yoğun ilgisini çekti ancak çok sayıda da eleştiriye sebebiyet verdi. Elinde cep telefonu bulunan heykelin değişik ve olumlu bir yaklaşım olduğunu savunan vatandaşlar yapılan işin art niyet taşımadığını söyledi. Bazı turistler ise Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılarak dikilen dinozor heykelinden daha iyi düşünülmüş olduğunu belirtti.

 

'Kim kırdıysa iyi yapmış, tarihle bu kadar dalga geçmenin anlamı yok!'

 

Öte yandan heykelin elindeki telefonun kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılması da vatandaşlar arasında farklı yorumlara sebep oldu. Bazı vatandaşlar 'Kim yaptıysa iyi yapmış' yorumunda bulundu. Yusuf Erdemli isimli vatandaş ise "Biz yapılmasını saçmalık olarak görüyoruz. Tarihle bu kadar dalga geçmenin bir manası yok. Telefonu kıranları ise emniyet bulsun" dedi.

 

'Telefonlu heykelin dikilmesi saygısızlık!'

 

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş da şehzadelerin yaşadığı tarihte cep telefonu olmadığını herkesin bildiğini, elinde cep telefonu verilerek yapılan bir şehzade heykelinin saygısızlık olduğunu söyledi. Vatandaş, sözlerine şöyle devam etti: "Telefonu kıracaklarına keşke yerinden sökseymişler. Sarıkamış'ta şehitlerimiz için yapılan anıt için Tayyip babamız 'Ucube' dedi. Osmanlı'dan geliyoruz ve Müslümanız. Şehzadelere yapılan böyle bir şeyi saygısızlık olarak addederim."

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