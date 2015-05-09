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Amasya Belediyesi 'selfie çeken şehzade' heykeli dikti!

Amasya'nın AKP'li belediyesi, Yeşilırmak kenarına cep telefonuyla selfie çeken şehzade heykeli dikti

09 Mayıs 2015 20:08

'Şehzadeler Şehri’ Amasya’da, Belediye Başkanı Cafer Özdemir tarafından Yeşilırmak kenarına cep telefonuyla ‘selfie’ (özçekim) fotoğraf çeken şehzade heykeli dikti.

Deniz Ayhan'ın Sözcü gazetesinde yer alan haberine göre,  Amasya’da Yeşilırmak kenarına konulan selfie yapan şehzade heykeli, turistlerin ilgisini çekti. Şehre gelen turistler gün boyunca heykelin etrafında toplanıp sırayla fotoğraf çektirip selfie yaptı.Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in heykelin tanıtımıyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

 

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