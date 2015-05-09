Amasya Belediyesi 'selfie çeken şehzade' heykeli dikti!

'Şehzadeler Şehri’ Amasya’da, Belediye Başkanı Cafer Özdemir tarafından Yeşilırmak kenarına cep telefonuyla ‘selfie’ (özçekim) fotoğraf çeken şehzade heykeli dikti.
Deniz Ayhan'ın Sözcü gazetesinde yer alan haberine göre, Amasya’da Yeşilırmak kenarına konulan selfie yapan şehzade heykeli, turistlerin ilgisini çekti. Şehre gelen turistler gün boyunca heykelin etrafında toplanıp sırayla fotoğraf çektirip selfie yaptı.Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in heykelin tanıtımıyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.