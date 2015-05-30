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Yaşam

'Selfie Çeken Şehzade'nin şimdi de kılıcı kırıldı

Amasya'ya dikilen şehzade heykelinin önce telefonu sonra kılıcı kırılmış bu nedenle heykel yenilenmişti

30 Mayıs 2015 19:10

Amasya Belediyesi tarafından Yalıboyu evleri kenarına konulan ve önce telefonu daha sonra kılıcı kırılarak saldırıya uğrayan selfie çeken şehzade heykeli, yenilendikten sonra kılıcı tekrar kırıldı.

Amasya’da Yalıboyu Evleri önünde Yeşilırmak kenarına belediye tarafından konulan selfie çeken şehzade heykelinin kılıcı bir kez daha kırıldı.

Daha önce elindeki cep telefonu ve belindeki kılıcı kırılan, belediye tarafından yenilendikten sonra yeniden yerli ve yabancı turistlerin ilgisi haline gelen şehzade helkeninin kılıcı yine kırıldı.

24 saat mobese kamerası tarafından gözetim altında olmasına rağmen bugün kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılan kılıç, tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar bunu yapanlara karşı tepkilerini dile getirdi.
Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Osman Akbaş, "Şehzade heykeline 50 defa zarar verseler aynısını yaptırıp, aynı yerine tekrar koyacağız" dedi. Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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