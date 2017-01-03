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Bilim / Teknoloji

Selfie çeken otomobil geliyor

Çekilen fotoğraflar sosyal medya hesaplarına da gönderilebilecek

03 Ocak 2017 20:55

Otomobil üreticisi Chrysler, CES 2017'de, sosyal medya çağına uygun yeni bir otomobil prototipi tanıtacak. Yeni otomobille selfie çekmek ve sosyal medyada paylaşmak daha kolay.

Shift Delete'de yer alan habere göre, firmanın tanıtacağı elektrikli Minivan, yüz ve ses tanıma teknolojisine sahip olacak. Böylece, içerideki sürücü ve yolcuları tanıyabilecek.

Bu özellikleri sayesinde, şoförün ve yolcuların seslerini ayırabilecek olan otomobil, şoförden ve yolculardan gelecek sesleri ayrı ayrı dinleyip cevap verebilecek.

Böylece şoför otomobilin genel kontrolüne dair komutlar verebilirken, yolcuların cam açıp kapama, oturdukları bölgedeki klimaya müdahalesi gibi komutları hayata geçecek.

Araç ayrıca sosyal medya hesaplarına bağlı olacak ve kokpit içindeki kameralardan şoför ve yolcuların selfileri de çekilebilecek. Bu fotoğraflar sosyal medya hesaplarına da gönderilebilecek.

3 koltuk sıralı otomobilde en arka sıradaki yolcuların şoförü duyabilmesi için bir intercom sistemi de bulunacak.

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selfie otomobilgeliyorChrysler

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