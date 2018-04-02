T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Selfie çek, hastalığını öğren!

iPhone uygulaması MeCare, kullancıların çektiği fotoğraflarla bazı hastalıkları teşhis edebiliyor

02 Nisan 2018 01:21

Rusya’daki Nijniy Novgorod şehrinde bir mühendis ekibi tarafından geliştirilen iPhone uygulaması MeCare, kullanıcıların rahatsızlıklarını erken teşhis edebiliyor.

MeCare projesinin sahibi Sergei Blintsov, uygulamanın akıllı saat veya fitness bilekliği yoluyla da kullanılabileceğini belirterek, kişilerin fiziksel durumları hakkında daha net bilgi verdiğini söyledi.

Yüzde 95 doğru teşhis

Sputnik’e konuşan Blintsov, ‘‘MeCare, hastanın kendisini çektiği fotoğrafı analiz ederek kardiyovasküler hastalıkları teşhis edebilen ve Parkinson hastalığına erken tanı koyabilen benzersiz bir yöntem geliştirdi’’ dedi.

Teşhislerin yüzde 95’e kadar doğru olduğunu söyleyen Blintsov, ‘‘İlaç ve sağlık hizmetleri hayati derecede önem taşıyor ve eminim ki önümüzdeki on yıllar boyunca gelişmeye devam edecek’’ dedi. Danışmanlık hizmeti vermeyi planladıklarını ve çeşitli rehabilitasyon cihazları geliştirdiklerini belirten Blintsov, uygulamanın ücretsiz olması gerektiğini açıkladı.

MeCare’i geliştirme fikri, mühendis ekibinin farklı bir projeyle Rusya’daki uluslararası Microsoft Imagine 2017 yarışmasında finale kalmasından sonra ortaya çıkmıştı.

 

ETİKETLER

selfiehastalıkmccarerusyaiphoneparkinson

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24