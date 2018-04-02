Selfie çek, hastalığını öğren!

Rusya’daki Nijniy Novgorod şehrinde bir mühendis ekibi tarafından geliştirilen iPhone uygulaması MeCare, kullanıcıların rahatsızlıklarını erken teşhis edebiliyor.

MeCare projesinin sahibi Sergei Blintsov, uygulamanın akıllı saat veya fitness bilekliği yoluyla da kullanılabileceğini belirterek, kişilerin fiziksel durumları hakkında daha net bilgi verdiğini söyledi.

Yüzde 95 doğru teşhis

Sputnik’e konuşan Blintsov, ‘‘MeCare, hastanın kendisini çektiği fotoğrafı analiz ederek kardiyovasküler hastalıkları teşhis edebilen ve Parkinson hastalığına erken tanı koyabilen benzersiz bir yöntem geliştirdi’’ dedi.

Teşhislerin yüzde 95’e kadar doğru olduğunu söyleyen Blintsov, ‘‘İlaç ve sağlık hizmetleri hayati derecede önem taşıyor ve eminim ki önümüzdeki on yıllar boyunca gelişmeye devam edecek’’ dedi. Danışmanlık hizmeti vermeyi planladıklarını ve çeşitli rehabilitasyon cihazları geliştirdiklerini belirten Blintsov, uygulamanın ücretsiz olması gerektiğini açıkladı.

MeCare’i geliştirme fikri, mühendis ekibinin farklı bir projeyle Rusya’daki uluslararası Microsoft Imagine 2017 yarışmasında finale kalmasından sonra ortaya çıkmıştı.