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Yaşam

SELENDİLİ ÇOBANA SARIGÜL'DEN DESTEK SELENDİ (A.A)

21 Temmuz 2010 18:27

-SELENDİLİ ÇOBANA SARIGÜL'DEN DESTEK SELENDİ (A.A) - 21.07.2010 - Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Çampınar köyünde çobanlık yaparken girdiği Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) Türkçe Matematik (TM) puan türünde Türkiye 211'incisi olan Halil Eroğlu'nun tüm eğitim masraflarını karşılayacağını bildirdi. Sarıgül yaptığı açıklamada, Halil Eroğlu'nun, tüm imkansızlıklara rağmen azmiyle yüzbinlerce adayı geride bırakarak LYS'de Türkiye 211'incisi olmasının, takdire şayan olduğunu belirtti. Sarıgül, şunları söyledi:  ''Anadolu'nun bir köşesinde, maddi olanaksızlar nedeniyle dışarıdan okumak zorunda kalan ve ailesini geçindirmek için çobanlık yapan Halil'in azmi, tüm ülkemiz gençliğine örnek olmalıdır. Türkiye'nin en önemli sorunu eğitimdir. Bu yüzden siyasetçilerimiz ve iş adamlarımızı, okumak isteyen gençlerimize maddi ve manevi destek vermeye çağırıyorum. Türkiye'nin okuyan, düşünen, çalışan insana her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var.''

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