T24 LogoT24 Logo
Gündem

Selendi'de eğitime 1 gün ara verildi

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ve taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime yarın için bir gün ara verildi

16 Ocak 2019 00:49

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ve taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime yarın için bir gün ara verildi.
Selendi ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kaymakam Can Atak, eğitime 16 Ocak Çarşamba günü bir gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakam Atak, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
 \"Olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Selendi ilçe genelinde taşıma yoluyla eğitime erişen öğrenciler ve ilçe merkezi dışında kalan mahallelerimizde okulların tamamındaki öğrenciler için yarın 16 Ocak Çarşamba günü eğitime 1(gün) ara verilmiştir\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UğurDHA MANİSA SelendiSelendiKaymakam Can AtakOcakKaymakam Atak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24