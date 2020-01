Bieber: Selena'yı çok özledim

Justin Bieber , eski sevgilisi Selena Gomez'i çok özlediğini açıkladı.

Gomez'in kalbini yeniden çalmaya kararlı gibi görünen Bieber, geçtiğimiz günlerde Gomez’i ilk kez öptüğü anın hayatının en güzel anı olduğunu söyledi.

Bieber, “Arabadaydık. Kendimizi birdenbire öpüşürken bulduk. Benim için o an dünya durmuştu. Selena’yı ilk öptüğümde aşkın ne olduğunu anladım. Mutluluktan karnımda kelebekler uçuşuyordu. Bu durum Selena’yı öptüğüm her an, her sefer için geçerliydi. O anları gerçekten çok özledim” şeklinde konuştu.

Gomez ise 2011 yılında, ‘Monte Carlo’ adlı filmde birlikte rol aldığı Avustralyalı oyuncu Luke Bracey ile görüşmeye başladı. US Weekly’nin haberine göre, bugünlerde sık sık buluşan ikili girdikleri her ortamda meraklı bakışlara aldırmadan el ele göz göze görüntüler veriyor.