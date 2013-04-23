Selena Gomez ve Justin Bieber yeniden birlikte

Oyuncu Selena Gomez, kendisini aldatan şarkıcı sevgilisi Justin Bieber'a geri döndü.

Şarkıcı Justin Bieber ve oyuncu Selena Gomez'in aşkı, Bieber'ın çapkınlıkları nedeniyle geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Gomez'in ayrılık kararı almasının ardından, genç oyuncunun kalbini çalmak için her yolu deneyen Bieber; sonunda amacına ulaştı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, dünya turnesi kapsamında Norveç'te bulunan şarkıcının isteğini kırmayan Gomez, onu Oslo'da ziyaret etti. Çift, şehrin en lüks otellerinden birinde birlikte kalmaya başladı.