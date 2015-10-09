Selena Gomez: Siz, hiçbir şey bilmiyorsunuz, kemoterapi görüyorum

23 yaşındaki genç şarkıcı Selena Gomez, geçen yılın ilk döneminde hem turne programını askıya alması hem de çalışmalarını ertelemesine ilişkin açıklama yaptı. Kendisine lupus teşhisi konulduğunu belirtren Gomez, bu nedenle tedavi gördüğünü açıkladı.

O dönemde hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan iddialar ortaya atıldığını söyleyen Gomez "İşte o sırada herkese şunu söylemek istedim: ' Siz, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben kemoterapi görüyorum.' Ama kendimi kapalı kapılar ardında tuttum ve kendimi daha güvenli ve rahat hissedinceye kadar da sustum" dedi.

Lupus hastalığı nedir?

Sistemik Lupus Eritematozus ya da daha yaygın kullanılan adıyla Lupus, sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarıy akciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık.

Lupus sözcüğü, latincede “kurt” anlamında olup ciltte çıkan yaraların tahrip edici özelliğini ifade eder. 1872 yılında Kaposi, hastalığın sadece cildi değil vücudun değişik organlarını etkileyen bir hastalık olduğunu fark etmiştir.

u hastalığın başlamasında ve devam etmesinde genetik olarak yatkın bireylerde çevresel faktörlerin rolü olduğu düşünülüyor. Siyah ırkta, Uzak Doğu'da ve Amerikan yerlilerinde, bazı ailelerde SLE sıklığında artma olduğu gösterilmiştir. Eğer bir aile bireyinde SLE varsa, tek yumurta ikizlerinde SLE gelişme riski yaklaşık %30 ve diğer birinci derece akrabalar için %5 artmıştır.

Çevresel faktörlerin genetik yatkınlığı olan bireylerde tetikleyici rol oynadığı düşüncesi ağır basmaktadır. Bu faktörler içerisinde özellikle viruslar, ultraviyole ışığı ve ilaçlar sayılabilir. SLE gelişmesinde kadın cinsiyeti de önemli bir risk faktörüdür.