Selena Gomez'in böbrek nakli hakkında yapılan şaka, tepkilere neden oldu

Paramount+ dizisi The Good Fight, şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in böbrek nakli hakkında yapılan espri nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

BBC'nin haberine göre, Selena Gomez konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dizilerde organ nakilleriyle ilgili şaka yazmak ne zaman bir olgu oldu bilmiyorum ama sanırım çoktan olmuş. Umarım bundan sonraki zamanlarda masaya böyle bir şaka önerisi sunulduğunda direkt reddedilir ve yayınlanmaz" ifadelerini kullandı.

Böbrek nakliyle ilgili yapılan gönderme için Twitter’da, Gomez'in hayranları, "Selena Gomez’e saygı duyun!” diyerek tepkilerini gösterdi.

Gomez, Twitter ve Instagram'da hayranlarına teşekkür etti ve sevenleri için "her zaman arkamdalar" dedi.