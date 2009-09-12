Selen sevişmeye niye devam etti

“Mıhlıçay Aşıkları”nın yönetmeni Zafer Ünlü, filmdeki sevişme sahnelerini internete kendisinin sızdırdığı iddialarına isyan etti.



Kendisini suçlayan Selen Görgüzel’e ateş püsküren Ünlü, “O sahne çekilirken ‘keselim mi’ dedik ama sevişmeye devam etti. Resmen ilişkiye girdi. Art niyetli olsam o görüntüleri sızdırırdım” dedi.



İstesem ben dava açarım



O görüntüleri internete ben sızdırmadım. Selen, basına vermek için görüntüleri istedi, ben de yardımcı oldum. Şimdi Devrim’le (Saltoğlu) bir olmuş, bana dava açıyor. Kendisi bu sahnelerin basında çıkmasından önce “Aramızda yastık olmadan seviştik” diye açıklama yapmış, filmi yarıda bırakıp gittiği için Devrim’in arkasından atıp tutmuştu. Şimdi nasıl olur da onunla birlikte bana dava açabiliyor? Açamaz! Bunlar kontratında açıkça belirtildi. Hatta film gösterime girmeden estetik dahi yaptıramazdı ama burnunu ve kaşlarını yaptırmış. İstersem, ben ona dava açarım.



Resmen ilişkiye girdiler



Sevişme sahnelerinin olacağı senaryoda belliydi, bu kadar rahatsız olduysa neden teklifi kabul etti? Bunları anlatmak istemezdim ama artık açıklayacağım. Sevişme sahnesi çekilirken, kameraman ve asistanı dışında hepimizi dışarı çıkardı. “Keselim mi” dediklerinde de çekimi kesmedi, sevişmeye devam etti. Sonra görüntülere baktık, resmen cinsel ilişkiye girmişler! Bende o görüntüler de var, art niyetli olsam onları sızdırırdım.



