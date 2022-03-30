Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'la biten evliliği hakkında konuşursa tazminat ödeyecek

8 yıllık eşi oyuncu Hamdi Alkan ile geçen hafta boşanan oyuncu Selen Görgüzel’e 'konuşma yasağı' konduğu ortaya çıktı. Görgüzel, biten evliliği hakkında yorum yaparsa 2,5 milyon TL tazminat ödeyecek

Oyuncu Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, geçen hafta anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından Alkan'ın isteği doğrultusunda bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Görgüzel eğer biten ilişkisi hakkında yorum yaparsa tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek olan Görgüzel, "Biten ilişkinin ardından saygım olduğu için konuşmam, tazminat önemli değil" dedi.

Selen Görgüzel'in boşanmanın ardından dinlenmek ve müzik çalışmaları yapmak için Amerika'ya gideceği öğrenildi.