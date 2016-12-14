Selefilere Suudi desteği iddiası

Radikal dinci Selefi hareketinin Almanya'nın Mannheim kentinde milyonlarca euroluk yatırımla bir merkez kurmak istediği öğrenildi. Bosna-Hersek İslam Kültür Merkezi'nin eski başkanı Kemal Hodzic ‘Mannheimer Morgen' gazetesine yaptığı açıklamada bir Suudi vakfının girişimiyle inşa edilmesi planlanan Selefi camisi için Suudi Arabistan'ın 3 ila 4 milyon dolarlık finansman sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Ağustos ayında da 7 bin nüfuslu Oeffingen'in sanayi bölgesindeki üç katlı bir bina Selefi merkezi kurmayı planlayan üç işadamına satılmıştı.

Suudi Arabistan Büyükelçiliği ise haberleri yalanladı. ‘Tagesspiegel' gazetesinin haberine göre Büyükelçi Awwad Alawwad Suudi Arabistan'ın Almanya'daki Selefi hareketini desteklemediğini belirterek, "Suudi Arabistan Almanya'da cami yapmıyor, imam göndermiyor ve Almanya'daki Selefilerle hiçbir bağlantısı bulunmuyor” dedi.

Alawwad, Alman medyasında çıkan, çeşitli Arap ülkelerindeki dini vakıfların hükümetlerinin onayıyla Almanya'daki radikal dinci Selefi hareketini desteklediğinden şüphe edildiğine dair haberleri yalanladı. Alman iç ve dış istihbarat servislerinden alınan bilgilere dayanarak yayınlanan haberde, Almanya'daki Selefilerin köktendinciliği yaymak için misyonerlik yaptıkları belirtilmekteydi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,kna/AG/BS