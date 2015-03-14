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Deutsche Welle

Selefiler ve Pegida'dan eş zamanlı gösteri

Wuppertal’de Selefiler, İslam karşıtları, aşırı sağcılar ve bu gruplara karşı olanlar aynı gün gösteri yapacak.

14 Mart 2015 15:49


Almanya'nın 340 bin nüfuslu Wuppertal kenti bugün karşıt grupların gösterisine sahne oluyor. Selefiler "Müslüman tutuklularla" dayanışma gösterisi çağrısı yaptı. İslam karşıtı Pegida (Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) hareketi de bu eylemi protesto amacıyla bir gösteri organize etti. Pegida'nın gösterisine, "Selefilere Karşı Holiganlar" ve aşırı sağcıların da katılacağı belirtiliyor. Bu gruplara karşı olanlar da bir karşı gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.

Polisin elindeki bilgilere göre Wuppertal'de 5 gösteri planlanıyor. Selefilerin gösterisine 400, Pegida'nın gösterisine 2 bin ve karşıt gösterilere 500'er kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

1000 polis görev yapacak

Gruplar arasında şiddet olaylarının yaşanmaması için 1000 polisin kentte görev yapacağı belirtiliyor. Wuppertal Emniyet Müdürü Birgitta Radermacher "Muhtelif düşman algıları ve aşırılık yanlısı görüşlerin aynı anda kentte olduğu zor bir karmaşayla karşı karşıyayız" dedi. Polis grupların karşı karşıya gelmesini önlemek için önlemler aldı. Kent merkezinin bazı bölümleri trafiğe kapatıldı.

Öte yandan Hamburg İdare Mahkemesi kamu güvenliğini tehlikeye sokacağı gerekçesiyle Selefilerin pazar günü Hamburg belediye meydanında (Rathausmarkt) düzenlemek istediği gösteriyi yasakladı. Kararda daha önce kısmen aynı konuşmacıların katıldığı benzeri bir toplantıda IŞİD'e bağış ve Suriye'deki cihada katılma çağrısı yapıldığı kaydedildi. Mahkemenin kararını yüksek idare mahkemesinde temyiz etme yolu açık bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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