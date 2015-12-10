Selefiler sosyal medyada mürit avlıyor



Almanya'daki Selefi çevreler özellikle gençleri Selefiliğe çekebilmek için sosyal medyada aktif bir propaganda yürütüyor.

Gençleri internetteki zararlı içeriklerden korumaya yönelik yayın ve çalışmalar yapan jugendschutz.net adlı internet sitesi tarafından yapılan araştırmada sosyal medyanın özellikle geniş kitlelere hızla ulaşması nedeniyle radikal İslamcıların da ilgisini çektiği ortaya çıktı.

jugendschutz.net sitesi yöneticilerinden Stefan Glaser, araştırmanın sonuçlarını açıkladığı Berlin'deki toplantıda Selefilerin gençleri çekebilmek için sosyal medyada günlük yaşamdan sembolleri kullandıklarını söyledi. Selefilerin Batılı filmleri, müzik eserlerini ve bilgisayar oyunlarını internet ortamında paylaşırken radikal İslami unsurları ve savaş görüntülerini de eklediklerini ifade eden Glaser, "Böylece bir şekilde popüler cihat yapılıyor" dedi.

Glaser söz konusu mesaj ve görüntülerin internete oldukça profesyonel bir şekilde yerleştirildiğini de belirterek, ünlü rap sanatçılarının video kliplerine montaj tekniği ile cihat çağrılarının eklendiğini vurguladı.