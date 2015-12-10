T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Selefiler sosyal medyada mürit avlıyor

Almanya'da radikal Selefiler yeni mürit kazanmak ve cihat çağrısı yapmak için sosyal medyadan yararlanıyor. Facebook, Twitter ya da YouTube Selefilerin gözdesi.

10 Aralık 2015 22:55


Almanya'daki Selefi çevreler özellikle gençleri Selefiliğe çekebilmek için sosyal medyada aktif bir propaganda yürütüyor.

Gençleri internetteki zararlı içeriklerden korumaya yönelik yayın ve çalışmalar yapan jugendschutz.net adlı internet sitesi tarafından yapılan araştırmada sosyal medyanın özellikle geniş kitlelere hızla ulaşması nedeniyle radikal İslamcıların da ilgisini çektiği ortaya çıktı.

jugendschutz.net sitesi yöneticilerinden Stefan Glaser, araştırmanın sonuçlarını açıkladığı Berlin'deki toplantıda Selefilerin gençleri çekebilmek için sosyal medyada günlük yaşamdan sembolleri kullandıklarını söyledi. Selefilerin Batılı filmleri, müzik eserlerini ve bilgisayar oyunlarını internet ortamında paylaşırken radikal İslami unsurları ve savaş görüntülerini de eklediklerini ifade eden Glaser, "Böylece bir şekilde popüler cihat yapılıyor" dedi.

Glaser söz konusu mesaj ve görüntülerin internete oldukça profesyonel bir şekilde yerleştirildiğini de belirterek, ünlü rap sanatçılarının video kliplerine montaj tekniği ile cihat çağrılarının eklendiğini vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaSelefilerTwitterYouTube SelefilerinSelefiSelefiliğeStefan GlaserBerlinSelefilerinBatılıGlaserDeutsche Welle Türkçe DPA/DW/TY/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24