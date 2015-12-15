Selefi Sven Lau gözaltına alındı



Karlsruhe'deki Federal Savcılığın yaptığı açıklamaya göre bu sabah Mönchengladbach'ta gözaltına alınan, sonradan Müslüman olan Sven Lau, 2013 yılından beri Suriye'de aktif olan radikal İslamcı 'Ceyşül Muhacirin vel Ensar' örgütünün Almanya'daki kolu olmakla suçlanıyor. Açıklamada, Lau'nun dört ayrı olayda yabancı terör örgütünü desteklediği şüphesi bulunduğu belirtildi.

'Ceyşül Muhacirin vel Ensar' ne zaman kuruldu?

Savcılık, Çeçenistan ve Orta Asya ülkelerinden kişilerin kurduğu 'Ceyşül Muhacirin vel Ensar' örgütünde 2013 yılı sonundaki bölünmeden sonra örgüt içinde Sven Lau'nun desteklediği kanadın IŞİD'e bağlanma kararı aldığını kaydetti. Federal Savcılık, 'Bugüne dek yapılan soruşturmaya göre Sven Lau, Düsseldorf ve çevresindeki Selefi çevrelerin, cihatçı olmak için başvurduğu kişi haline gelmişti' dedi.

Lau neyle suçlanıyor?

Federal Savcılık 35 yaşındaki Sven Lau'yu iki cihatçıyı Suriye'deki 'Ceyşül Muhacirin vel Ensar' örgütünün Suriye'de savaşan bir birliğine göndermekle suçluyor. Bu kişilerden birisi Mart ayında Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından Ceyşül Muhacirin vel Ensar örgütü üyesi olduğu için hapis cezası verilen İsmail I. Savcılığa göre Lau 2013 Eylül ayında Suriye'ye giderek İsmail I.'ye 250 euro verdi ve bu ziyaret sırasında kendisinden gece görüşlü cihaz temin etmesi istendi. Lau Almanya'ya döndükten sonra örgüt için bin 440 euro değerinde üç gece görüşlü cihaz temin etti. Savcılığa göre cihazlar 2013 Ekim ayı sonlarında ya Sven Lau tarafından ya da İslamcı bir yardım kuruluşu aracılığıyla Suriye'ye gönderildi.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger, Düsseldorf'da yaptığı açıklamada, Sven Lau'nun Kuzey Ren-Vestfalya'da, birçok genci aşırılığa yönlendiren Selefi çevrelerin içindeki önde gelen isimlerden biri olduğunu söyledi.

Sven Lau Almanya'nın Wuppertal kentinde geçen yıl İslamcıların sokaklarda güvenliği sağlama iddiasıyla başlattıkları 'Şeriat Polisi' uygulamasıyla gündeme gelmişti. Üzerinde 'Şeriat Polisi' yazan yeleklerle dolaşan radikal İslamcılar tepki çekmişti.