Sele yol açan yağmur, zeytin üreticisine bereket oldu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç İlçesi\'nde 4 ay önceki aşırı yağışlar, yörede zeytin yetiştiricilerinin yüzünü güldürdü. Yağmur suyuyla beslenen ağaçlardaki zeytinlerin iri taneli olması nedeniyle, toptancılar bölgeye akın etti.

Temmuz ayındaki aşırı yağış, Bayramiç merkezi ve köylerde sele neden oldu. O dönemde görülen kuraklık, aşırı yağışların ardından bölgedeki zeytin ağaçlarına olumlu etki etti. Zeytin hasadının başlaması ile birlikte ağaçlardaki verim de ortaya çıktı. Zeytinlerin iri taneli ve büyük olması, üreticinin yüzünü güldürdü. Bölgedeki zeytin veriminin artması ise toptancıların o bölgeye akın etmesine neden oldu. Toptancılar tarafından zeytin sınıflandırma makinesiyle 1 ve 2 numaralı yağlık zeytin kilosu 1.70 TL, 3 numaralı yağlık zeytin 3 TL, 4 numaralı yağlık zeytin 3.5 TL, 5 numaralı yağlık zeytin 4-4.5 TL, 6 numaralı yağlık zeytin ise 6 TL\'den satın alınıyor.

Kutluoba Köyü\'nden zeytin üreticisi 44 yaşındaki Halit Şen, şöyle dedi:

\"Temmuz ayında yağan yağmurlar nedeniyle köyümüzde sel oluşmuştu. Ama yağan yağmurlar zeytin üretimiyle geçinen köyümüzün zeytin ağaçlarını iyi yönde etkiledi. ilk defa ağaçlarımız bu kadar iri taneli zeytin verdi.\"

Camicedit Mahallesi Muhtarı, 68 yaşındaki Hüseyin Köse ise, \"Ben ilçede oturmama rağmen, Kutluoba Köyü\'nde zeytin tarlalarım var. Bu sene zeytinlerimizden bereketli mahsul aldık. İlk defa sofralık zeytin satışı yapıyoruz\" diye konuştu.



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