Sele maruz kalan Arhavi'de satrançta büyük konsantrasyon

Muhammet KAÇAR/ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Arhavi İlçesi\'nde Türkiye’nin ilk Açık Hava Santranç Turnuvası gerçekleştirildi. İlçede sağanak yağmur nedeniyle oluşan sele aldırış etmeyen sporcuların oyunlarına konsantre olmaları dikkat çekti. Sporcuların aşırı yağış eşliğinde oyunlarına devam etmeleri kameralar tarafından kaydedildi.

İlçede 23-24 Eylül’de Arhavi Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Sokakta Satranç Turnuvası, 15 ilden 52 misafir, Artvin merkezi ve diğer ilçelerinden 103 olmak üzere toplamda 155 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye’de bir ilk kez açık havada gerçekleştirilen turnuvaya ilgi büyük oldu. Arhavi Gösteri Merkezi\'nde düzenlenen satranç turnuvasına Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Haznedaroğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Güran Ünal ve Türkiye Satranç Şampiyonlarından Kıvanç Haznedaroğlu katıldı. Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu tüm sporcular ile yakından ilgilenerek kendilerine başarı dileğinde bulundu.

SELİ UMURSAMADILAR

Kıyasıya bir mücadele görülen satranç sporunda yaşları 5- 49 arasında değişen sporcuların ilçede 2 günden bu yana etkili olan yağış sonrası meydana gelen sele aldırış etmeyerek satranç oynuna konsantre oldukları dikkat çekti. 3 saate metrekareye 248 kilogram yağış düştüğü ilçede afet durumuna rağmen pür dikkat oyunlarına kendilerini kaptıran sporcuların oyun sırasında adeta dış dünya ile bağlantılarını koparttıkları da gözlendi.

KÖPEĞE SAYGI GÖSTERDİLER

Turnuva sırasında küçük bir sokak köpeğinin yağmurdan kaçarak satranç sporcularının bulunduğu alana sığındığı ve satranç masası kenarında uyuduğu görüldü. Turnuvada mücadele eden sporcuların ise minik köpeği rahatsız etmeyerek oyunlarına devam etmesi de sporunun insana ve canlıya ne kadar saygı duyduğunun en büyük göstergesi oldu.

SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

lçede meydana gelen sel felaketi ve sonrasında yürütülen çalışmalardan ötürü turnuva devamı ve ödül törenine katılamayan Başkan Hekimoğlu tüm sporculara kutlama mesajı iletti. Turnuvada daha sonra Arhavi İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Nail Köseoğlu tarafından başarı elde eden sporculara ödülleri verildi.



FOTOĞRAFLI