Sele kapılan Gümüş'ün cesedi 40 gün sonra denizde bulundu

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, Kocaçay Deresi\'nden taşan sel sularının sürüklediği 58 yaşındaki Nuri Gümüş\'ün cesedi, Sahil Güvenlik tarafından 40 gün sonra Bodrum\'un Kissebükü Koyu açıklarında bulundu.

Milas\'ın Ören Mahallesi\'ndeki Kocaçay Deresi, geçen 28 Şubat\'ta sağnak yağmurun neden olduğu sel suları nedeniyle taştı. Bu sırada derenin yanından geçen, içinde 4 kişi bulunan Nuri Gümüş\'ün kullandığı 48 AAV 98 plakalı otomobil arıza yaptı. Otomobildekilerden Yunus Beytekin (37) ve annesi Ayla Beytekin (61), kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, Nuri Gümüş ve eşi Belgin Gümüş (54), sel sularına kapıldı. Olaydan bir saat sonra bir çocuk annesi Belgin Gümüş\'ün cesedine ulaşıldı. Jandarma, sahil güvenlik, polis dalgıç timi, Muğla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin aramalarına rağmen Nuri Gümüş\'e ise ulaşılamadı.

CESEDİ DENİZDE BULUNDU

Olaydan sonra 40 gündür ulaşılamayan Gümüş\'ün cesedi bugün, Sahil Güvenlik Bodrum Bot Komutanlığı ekipleri tarafından, Yalı Mahallesi, Kissebükü Koyu açıklarında bulundu. Nuri Gümüş\'ün sürüklendiği yere yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan ceset, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkartılıp, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Gümüş\'ün cesedinin, üzerindeki kıyafetlerden yakınları tarafından da teşhis edildiği belirtildi.

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