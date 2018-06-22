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Sele kapılan eşeği güçlükle kurtardılar

Ali KADI/NİĞDE (DHA)-NİĞDE'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde sel sularına kapılan eşek, vatandaşların çabası ile kurtarıldı

22 Haziran 2018 13:13

Ali KADI/NİĞDE (DHA)-NİĞDE\'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde sel sularına kapılan eşek, vatandaşların çabası ile kurtarıldı. Cep telefonu ile görüntülenen kurtarma çalışmasında, eşek, güçlükle dere yatağından çıkarıldı.
Altunhisar ilçesinde etkili olan yağış sele dönüştü. Dere yatağında otlayan eşeğin sel suyuna kapıldığını gören belde halkı, eşeği bulunduğu yerden kurtarmak için seferber oldu. 4 kişi tarafından dere yatağındaki suyun içinde sele kapılması engellenmeye çalışılan eşek, 10 dakikalık çalışmanın ardından kıyıya çıkarıldı. Eşeğin kurtarılma anı başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şiddetli yağış bölgedeki ekili alanlarda da zarar neden oldu.

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