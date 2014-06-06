Sele kapılan 9 yaşındaki çocuk öldü

Yaklaşık bir haftadır devam eden yağışlar bir çok ilde sel baskınlarına neden oldu. Son olarak Adana, Bartın, Zonguldak'ta evleri su bastı, mahsur kalanlar saatlerce kurtarılmayı bekledi. Çankırı'nın Atkaracalar İlçesi’nde şiddetli yağışlarla birlikte sele kapılan bir çocuk öldü.

Şanlıurfa’dan Atkaracalar’ın İlker Mahallesi’nde gelerek çobanlık yapan Salih Kılıç, kızı ve oğlu ile birlikte Karadere Mevkii’nde bastıran şiddetli yağmur ve sele yakalandı. Azgın sulardan bir ağaca tutunarak kurtulan baba Salih Kılıç, 7 yaşındaki kızı Hülya’yı elinden tutarak sel sularından korurken, tüm çabalarına rağmen 9 yaşındaki oğlu Ali Kılıç’ı kurtaramadı. Sel bölgesine gönderilen kepçe, Salih Kılıç ve kızını tutundukları ağaçtan kurtarırken, 2 kilometrelik alanda yaptılan çalışmalar sonucu Ali Kılıç’ın cesedine Karadere’nin alt bölgelerinde çalılara takılmış halde ulaşıldı.

Şanlıurfalı olan ve Adana’da yaşayan ailenin, bir süre önce Atkaracalar’a gelerek çobanlık yaptığı ifade edildi. Atkaracalar Belediye Başkanı Rıfat Altıntop, akşam yaklaşık 2 saat süren şiddetli yağmurda ilçenin büyük hasar gördüğünü belirterek, "Dumanlı bölgesinden gelen sel suları maalesef böyle bir acının yaşanmasına neden oldu. Çoban ve çocukları Karadere Mevkii’nde sel sularına kapıldı. Baba ve kızını ekiplerimiz kurtardı, ancak oğlunu maalesef kaybettik" dedi.