Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (9)

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SELE KAPILAN KÖPEK KURTARILDI Ordu'nun Ünye ilçesinde bugün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Tabakhane Deresi taştı

09 Ağustos 2018 20:40

SELE KAPILAN KÖPEK KURTARILDI

Ordu\'nun Ünye ilçesinde bugün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Tabakhane Deresi taştı. Taşkın sonucu sel sularına kapılan sokak köpeği, bir süre sürüklendi. Derenin ortasındaki adacıkta duran köpeği görenler, Ünye Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipten bir er, merdivenle dere yatağına inip, kucağına aldığı köpeği kıyıya çıkardı. Kurtarma operasyonunu izleyen çevredekiler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü ve fotoğraf çekti. Sudan çıkarılan köpek, bir süre sonra gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

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