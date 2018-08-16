Selden etkilenen balıkçı barınağı gemiyle temizleniyor

Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu), (DHA) - ORDU\'da geçen hafta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı sel felaketinde etkilenen balıkçı barınaklarının temizlenmesi için, Tersaneler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen gemiyle çalışma başlatıldı.

Ordu\'da Perşembe, Ünye, Fatsa, Çaybaşı, İkizce ilçelerinde geçen hafta etkili olan sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Büyük hasarın meydana geldiği sel felaketinde Fatsa Yalıköy ve Perşembe Medreseönü\'deki balıkçı barınakları da zarar gördü. Derelerden sel sularının denize sürüklediği kaya ve ağaçlarla Medreseönü balıkçı barınağının bir kısmı doldu. 3\'ü gırgır teknesi olmak üzere 100\'e yakın küçük tekne selden etkilendi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz\'un girişimleri sonucu Tersaneler Genel Müdürlüğü tarafından bir gemi gönderilerek, balıkçı barınağının temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmaların balıkçıların yeni av sezonuna kadar yetiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.



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