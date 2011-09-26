-Selden en çok kapıcı daireleri etkilendi RİZE (A.A) - 26.09.2011 - Rize'deki şiddetli yağışın ardından meydana gelen selden en fazla apartmanların bodrum katlarındaki kapıcı daireleri etkilendi. Şiddetli yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı apartmanların bodrum katındaki dairelerde büyük maddi hasar meydana geldi. Evlerini tamamen su basan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen kapıcılar, apartman yönetimi ve komşularının ilgisizliğinden yakındı. İki gündür evleri kullanılmaz durumda olan kapıcılar, hizmet verdikleri apartmanlarda hizmete muhtaç hale geldiklerini söyledi. Bazı kapıcılar ise kendilerine karşı ilgisiz kaldıkları iddiasıyla apartman yöneticileri ile tartıştı. Ekrem Orhon Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır kapıcılık yaptığını söyleyen Aslınaz Altınışık, ''Evde çocuklarımla otuyorduk. Bir anda evin camları patladı. İçeri su girdi. Ailece zor kurtulduk. Hamile kızım boğulma tehlikesi geçirdi. Evden bir iğne bile çıkaramadık. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz'' dedi. Kapıcı Selahattin Arslan ise uzun yıllardır hizmet verdikleri yerlerde hizmete muhtaç duruma düştüklerini ifade ederek, ''Tüm eşyalar kullanılamayacak halde. Tek üzüldüğüm nokta hiç bir yetkilinin, komşumuzun bizim yaşadıklarımızı görmemesi. Selin ardından evden çıkardığım bazı eşyalarım var. Onları temizleyip giymeye çalışacağım. Bundan sonra ne olacağını bilemiyorum bile'' diye konuştu. Saffet Budak ise 28 yıldır kapıcılık yaptığını kaydederek, şunları söyledi: ''Bunca yıldır burada insanlara hizmet ettim. Elbette bir karşılığı vardı. Karşılığını aldım. Hizmet etmekten pişman da değilim. Ancak sel sonrası hiç kimse kapımı çalmadı. Sadece bir komşum hatırımı sordu. Hiç bir şeyim kalmadı. Bu yapılanları hak etmedim. Bunca yılın emeğinin sonu bu olmamalıydı.''