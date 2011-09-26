T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Selden en çok kapıcı daireleri etkilendi RİZE (A.A)

26 Eylül 2011 20:15

-Selden en çok kapıcı daireleri etkilendi RİZE (A.A) - 26.09.2011 - Rize'deki şiddetli yağışın ardından meydana gelen selden en fazla apartmanların bodrum katlarındaki kapıcı daireleri etkilendi. Şiddetli yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı apartmanların bodrum katındaki dairelerde büyük maddi hasar meydana geldi. Evlerini tamamen su basan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen kapıcılar, apartman yönetimi ve komşularının ilgisizliğinden yakındı. İki gündür evleri kullanılmaz durumda olan kapıcılar, hizmet verdikleri apartmanlarda hizmete muhtaç hale geldiklerini söyledi. Bazı kapıcılar ise kendilerine karşı ilgisiz kaldıkları iddiasıyla apartman yöneticileri ile tartıştı. Ekrem Orhon Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır kapıcılık yaptığını söyleyen Aslınaz Altınışık, ''Evde çocuklarımla otuyorduk. Bir anda evin camları patladı. İçeri su girdi. Ailece zor kurtulduk. Hamile kızım boğulma tehlikesi geçirdi. Evden bir iğne bile çıkaramadık. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz'' dedi. Kapıcı Selahattin Arslan ise uzun yıllardır hizmet verdikleri yerlerde hizmete muhtaç duruma düştüklerini ifade ederek, ''Tüm eşyalar kullanılamayacak halde. Tek üzüldüğüm nokta hiç bir yetkilinin, komşumuzun bizim yaşadıklarımızı görmemesi. Selin ardından evden çıkardığım bazı eşyalarım var. Onları temizleyip giymeye çalışacağım. Bundan sonra ne olacağını bilemiyorum bile'' diye konuştu. Saffet Budak ise 28 yıldır kapıcılık yaptığını kaydederek, şunları söyledi: ''Bunca yıldır burada insanlara hizmet ettim. Elbette bir karşılığı vardı. Karşılığını aldım. Hizmet etmekten pişman da değilim. Ancak sel sonrası hiç kimse kapımı çalmadı. Sadece bir komşum hatırımı sordu. Hiç bir şeyim kalmadı. Bu yapılanları hak etmedim. Bunca yılın emeğinin sonu bu olmamalıydı.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24