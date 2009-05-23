Selde sürüklenen minübüsün şoförü kayboldu

Amasya'da sağanak yağış sonrası taşan derenin üzerinden geçmeye çalışan merkeze bağlı Aydınca Belde Belediye Başkanı Ahmet Uzunöz'ün makam aracı ile bir minibüs sulara kapıldı. Belediye Başkanı ve ailesi şarampole devrilen araçtan sağ kurtulurken, büyük bir bölümü çamura gömülen minibüsün sürücü ise kayboldu.



Olay, bugün saat 23.00 sıralarında Amasya- Tokat Karayolu'nun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası taşan Taşlıdere'nin üzerindeki köprüden geçmeye çalışan merkeze bağlı Aydınca Belde Belediye Başkanı AKP'li Ahmet Uzunöz yönetimindeki 05 AK 553 plakalı makam aracı ile bir minibüs sulara kapıldı. 38 yaşındaki Ahmet Uzunöz'ün aracı şarampole devrilirken, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs ise dere yatağına sürüklendi. Başkan Ahmet Uzunöz ve yanındaki eşi ile 2 çocuğu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı, cep telefonuyla yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye, Amasya Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, büyük bir bölümü çamura gömülen minibüsün sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak, tüm aramalara karşın Samsun'da bir taşımacılık şirketi adına kayıtlı olan minibüsün sürücüsüne ulaşılamadı.



Aydınca Belediye Başkanı Ahmet Uzunöz, ölümden döndüklerini belirterek, ``Eşim ve iki çocuğum ile birlikte otomobilden çıkarak bölgeden güçlükle uzaklaştık'' dedi.



Derenin taşması sonucu biriken çamur nedeniyle Amasya- Tokat Karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.



Kayıp sürücüyü bulmak için bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

