SELDE SÜRÜKLENEN ARAÇ SAHİBİNİN O ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde hortumun ardından gelen sağanak yağmurun neden olduğu sel felaketinde, hafif ticari aracı sel sularına kapılan bir kişinin yaşadığı o zor anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden aracın, sahibi tarafından bir caminin demir korkuluklarına bağlanarak, sel sularıyla sürüklenmekten kurtarıldığı görüldü.

Bodrum\'da geçen 29 kasımda denizdeki hortumun ardından saat 14.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman yerini doluya bırakan sağanak yağmur, ilçe merkezinin yanı sıra Gümbet, Konacık, Bitez, Ortakent mahallelerinde etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerden gelen sel suları derelerde taşkınlara yol açtı. Rögorlar taştı, cadde ve sokaklar dereye dönerken, su baskınları yaşandı. Sel suları otomobiller ve çöp konteynerleri başta olmak üzere önüne kattığı her şeyi sürükledi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla da görüntülendi. Ancak yaşanan o felaket anlarının yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Yeniköy Mahallesi\'ndeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde bir vatandaşın sel sularına kapılan hafif ticari aracını elleriye iterek, durdurduktan sonra iple bir caminin bahçe duvarının demir korkuluklarına bağlayarak park ettiği o zorlu anlar saniye saniye yer aldı. Görüntülerde, çevredeki bazı mahalle sakinlerinin araç ve eşyalarını kurtarma anları da dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sel sularında sürüklenen hafif ticari aracın görüntüsü

-Araç sahibini elleri ile suda sürüklenen aracını itmesi

-Araç sahibinin iterek park ettiği aracını bir caminin demir korkuluklarına ile bağlaması

(Güvenlik kamerası görüntüleri)

Haber: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)