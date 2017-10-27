Selde şehit olan Topçu Onbaşı Parhan, İzmir'den gözyaşlarıyla uğurlandı

Mehmet CANDAN- Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Saray İlçesi\'nde çarşamba günü aşırı yağmur nedeniye mahsur kalanları kurtarmaya giden askeri personel taşıyıcı aracın sel sularına kapılmasıyla şehit olan Topçu Onbaşı 21 yaşındaki Sefanur Parhan\'ın cenazesi, İzmir\'de düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehidin dayısı Ömer Kılıç, bakanlık yetkililerinin, kendilerine yeğenlerinin sıfırın altında 6 derecede donma sonucu öldüğünü ilettiğini söyledi.

Tekirdağ\'ın Saray İlçesi\'ndeki Galata Deresi, 25 Ekim Çarşamba sabahı, sağanak yağmur nedeniyle taştı. Derenin karşısında mahsur kalanlar, polisten yardım istedi. Polis ekipleri de askerden yardım isteyerek, mahsur kalanları kurtarmaya gitti. Bu sırada, polislerle askerlerin bulunduğu zırhlı askeri araç, Kiremithaneler mevkisinde devrilerek, dereye düştü. Akıntıya kapılan araçtaki 3 asker, 2 polis ve 1 sivil, kendi çabaları ve çevreden yetişenler sayesinde araçtan kurtuldu. Kayıp askeri bulmak için bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ve itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı. Gece ara durdurulan arama çalışmalarına, perşembe sabahı erken saatlerden itibaren yeniden başlandı. Askeri aracın sel sularına kapıldığı yere yaklaşık 500 metre uzaklıkta şehit olduğu belirlenen Sefanur Parhan\'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şehit haberini İzmir\'in Çiğli İlçesi\'ndeki evlerinde alıp, gözyaşı döken Parhan ailesi, dün Tekirdağ\'a giderek, cenazeyi teslim alıp, İzmir\'e getirdi.

Şehit Topçu Onbaşı Parhan için bugün öğle vakti, Karşıyaka Beşikçioğlu Camii\'nde, cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası İbrahim Hakkı, annesi Tacide, ağabeyi AK Parti Çiğli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Fehminur, kız kardeşleri Sedanur ve Tuğbanur Parhan ile Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Kalkan, Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Özcan Purçu, Musa Çam, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun yanı sıra askerler, şehidin sevenleri ve çok sayıda İzmirli katıldı.

Şehidin dayısı Ömer Kılıç, bakanlık yetkililerinin kendilerine, yeğenlerinin sıfırın altında 6 derecede donma sonucu öldüğünü; ancak yapılan otopsiyle kesin sonucun, 3 ay sonra çıkacağını bildirdiklerini söyledi.

Baba Parhan, 25 yıl önce trafik kazasında bacağından sakatlandığı için cuma namazını sandalyede kıldı. Yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu avluya getirildiği sırada gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorlanan şehit babasının koluna Vali Ayyıldız, girdi. Namazın ardından şehit için helallik alındı. Namaza katılanlar, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganı atarken, uzun süre tekbir getirdi.

Top arabasına konulan şehidin cenazesi, Kadifekale Hava Şehitliği\'ne götürülürken, ailesi gözyaşlarıyla yürüdü. Şehit Sefanur Parhan\'ın cenazesi, Kadifekale Hava Şehitliği\'nde toprağa verildi.



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