Selde ölenlerin karışan cenazeleri yarın değiştirilecek

İstanbul’da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Hüseyin Türkoğlu’nun cenazesi, kendisinin yerine yanlışlıkla toprağa verilen Necati Topkaya’nın cenazesiyle değiştirilmek üzere memleketi Gaziantep’e götürüldü.



Necati Topkaya sanılarak İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda bekletilirken, Topkaya Ailesi tarafından kendi cenazeleri olmadığı belirlenince gerçek kimliği ortaya çıkan TIR Şoförü Hüseyin Türkoğlu’nun cenazesi, THY’nin tarifeli seferiyle Gaziantep’e götürüldü. Türkoğlu’nun yakınlarının yanı sıra, Gaziantep’te toprağa verilen Necati Topkaya’nın yakınları da aynı uçakla Gaziantep’e gitti. Hüseyin Türkoğlu’nun yakınları, cenazenin uçaktan indiriliş ve mezarlığa götürülüşünü görüntülemeye çalışan gazetecilere tepki gösterdi. Asri Mezarlık morgunda bekletilen Hüseyin Türkoğlu’nun cenazesi ile 4 gün önce defnedilen Necati Topkaya’nın cenazeleri yarın mezar açılarak değiştirilecek.



Türkoğlu’nun yakınları, İstanbul Adli Tıp morgunda bekletilen cenazenin teşhis için Gaziantep’ten İstanbul’a giden kardeşi İbrahim Türkoğlu’ndan alınan kan örnekleriyle birebir uyuşması sonucu cesedin Hüseyin Türkoğlu’na ait olduğu kesinleştiğini belirtti.

