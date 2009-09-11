Selde mezarlar da tahrip oldu

İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonucu tahrip olan 100 mezara ait kemikler topluca gömüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince toprak kaymasının yaşandığı Cebeci Mezarlığı 2. ve 5. kısımlarda dağılan mezarlardan çıkan kemikler toplanmaya başlandı.

Ceset torbalarına konan kemikler, mezarlığın üst kısımlarındaki boş alana görevliler tarafından topluca defnedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Adem Avcı, aşırı yağış sonucu mezarlıkta toprak kaymasının meydana geldiğini söyledi.

Dağılan mezarlardaki kemiklerin karıştığını ifade eden Avcı, ''Yaptığımız incelemelerde yaklaşık 100 mezarın tanınamaz hale geldiğini tespit ettik. Mezarlığın 2. ve 5. kısımlarındaki mezarların tamamını başka bir yere taşıyacağız. Daha sonra burayı yeşillendirip tabii mezarlık ilan edeceğiz'' diye konuştu.

Adem Avcı, bunun için ailelerin izninin alınması gerektiğini, vakit geçirmeden ailelerle görüşmeye başlayacaklarını vurguladı.

Dağılan mezarlardan çıkan kemiklerin görevliler tarafından toplanarak topluca defnedildiğini de kaydeden Avcı, kemiklerin kime ait olduğunu belirleme gibi bir imkanlarının bulunmadığını söyledi.

'Ne ölümüz ne dirimiz rahat'



Toprak kayması olan bölgede annesi Hatice Yılmaz'ın mezarının olduğunu söyleyen Nuran Işıltı ise yaklaşık 2 saattir aramasına rağmen annesinin mezarını bulamadığını bildirdi.

Geçen yıl da mezarlıkta benzer olayların yaşandığını savunan Işıltı, ''Ne ölümüz rahat, ne dirimiz rahat. Ne olacak şimdi? Annemin mezarı bile tespit edilemiyor. Annemin mezarını geri istiyorum'' şeklinde konuştu.

Bu arada, mezarlığa gelen bazı vatandaşların, toprak kaymasında yakınlarının mezarlarının kaybolduğunu görünce gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.