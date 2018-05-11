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Selde mahsur kalan turistleri itfaiye kurtardı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de bir haftadır devam eden sağanak, birçok ev ve işyerini sular altında bıraktı

11 Mayıs 2018 22:02

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de bir haftadır devam eden sağanak, birçok ev ve işyerini sular altında bıraktı. Sağanak yağış nedeniyle bir eve sığınan turist kafilesini ise itfaiye ekipleri kurtardı.
Savur ilçesine bağlı Dereiçi köyünü ziyaret eden bir grup yerli turist, aniden bastıran yağmurdan dolayı sığındıkları evde mahsur kaldı. Turistlerin itfaiye ve jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları evden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri turistleri evden kurtarırken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kızıltepe ilçesinde ise aniden bastıran sağanak yağış çarşı merkezinde sele dönüştü. Birçok ev ve işyerini su basarken, bazı araçlar suların içerisinde mahsur kaldı. Bazı yaşlılar vatandaşlar ise çevredekiler tarafından sırtlanarak yolun karşı tarafına geçirildi. Esnaf, yetkililere çağrıda bulunarak, altyapı yetersizliğine bir an önce bir çözüm bulunmasını istedi. İtfaiye ekiplerinin suların tahliyesi için çalıştıkları görülürken, selde şimdiye kadar can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Öte yandan, Derik ilçesine bağlı Kovanlı köyünde ise yaşanan selden dolayı da 20\'ye yakın küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

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