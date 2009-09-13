Selde kaybolan Gülseren'in cesedi bulundu

Çatalca'da selde kaybolan vatandaşları arama çalışmaları süreken, 9 yaşındaki Gülseren Dursun'un cesedi bulundu.Silivri, Çatalca ve Basın Ekspres Yolu'nun da bulunduğu bölgede de temizleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.



ÇATALCA:



Çatalca'da sel sırasında kaybolan 9 yaşındaki kızın cesedi bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, 9 yaşındaki Gülseren Dursun'un cesedine İstanbul İtfaiyesi arama ekiplerince ulaşıldığı bildirildi.



Çatalca'da 8 Eylül salı günü meydana gelen sel sırasında Dursun ailesinden 5 kişi kaybolmuş, diğer 4'ünün cesedi daha önce bulunmuştu.



Açıklamada, bugünkü arama çalışmalarına 32 itfaiye personeli, AKOM arama kurtarma birliği, 25 personel, 1 bot, 2 iş makinesi ve aramada kullanılan köpeklerin de katıldığı belirtildi.



SİLİVRİ:



Silivri de yaralarını sarmaya çalışıyor. Çalışmaları yerinde izleyen ve sel maduru vatandaşların sorunlarını dinleyen Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında, Silivri'nin "Afetten zarar gören bölge" olarak ilan edilmesini istedi.



Sel nedeniyle dışı elektrik, doğalgaz ve su kullandığına dikkat çeken Işıklar, bu konuda vatandaşın lehine bir düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Işıklar, afetten zarar görev binaların afet sigortası kapsamına alınmasını da önerdi.



İKİTELLİ:



İstanbul'da selin etkili olduğu semtlerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Ayamama Deresi'nin taşması sonucu selin etkili olduğu İkitelli ve çevresinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bazı ilçe belediyelerin ekipleriyle özel temizlik şirketi elemanları, temizlik çalışmalarını sürdürüyor.



Selin geride bıraktığı çeşitli atık ve maddeler, poşetlere konularak toplanmak üzere yol kenarına bırakılıyor. Moloz yığınları da kepçelerle kamyonlara yüklenerek temizlik gerçekleştiriliyor.



Su birikintilerinin bulunduğu noktalarda da, itfaiye ekiplerince su çekme çalışmaları yürütülüyor. İkitelli TIR Garajı'ndaki kepçe ve vinçlerle enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.



Çalışmalar sürdürülürken, bölgede trafiğe kapalı cadde ve sokak bulunmuyor. Öte yandan, bazı vatandaşların selle sürüklenen çeşitli malzemeleri toplamayı sürdürdükleri görüldü.



ESENYURT:



Esenyurt Belediyesi'nce, ilçede ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlara sıcak yemek ve giyecek yardımı yapıldığı, yatacak yer imkanı sağlandığı bildirildi.



Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede kuvvetli yağış ve sel baskınlarında mağdur olan vatandaşlara yapılan yardımların devam ettiği, oluşturulan Kriz Masası tarafından gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.



Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun da bölgede dolaşarak yardım çalışmalarını yerinde takip ettiği kaydedilen açıklamada, meteorolojinin uyarıları doğrultusunda yeni yağışlara yönelik gerekli tedbirler alınırken, önceki yağışlarda ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlara belediye tarafından sıcak yemek ve temiz giysi yardımı yapıldığı, yatacak yer imkanı sağlandığı bildirildi.



Temizlik çalışmaları tamamlanmak üzere



Sel sonrası Silivri, Çatalca ve Basın Ekspres Yolu'nun da bulunduğu bölgelerde temizleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Basın Ekspres Yolu'nda yapılan çalışmalarda 76 TIR ve dorse, 20 konteyner, 2 minibüs, 1 kamyon, 10 otomobil ve 1 vinç dere yatağından çıkartıldı.



Çalışmalar kapsamında 2 bin 119 yağmursuyu bacası temizlendi, 40 bin 521 metre kanal temizliği yapıldı, 3 bin 15 ton moloz kaldırıldı ve Ayamama Deresi'nin 2 bin 500 metrelik dere yatağı temizlendi.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yağışlı havanın İstanbul'u bugünden itibaren terk edeceği kaydedildi.