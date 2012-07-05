Selde kaybolan çocuğun da cesedi bulundu

Samsun'daki selde kaybolan 9 yaşındaki Berkay Bütüner'in cesedi bulundu, hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Canik ilçesindeki Kirazlık mevkisinde yer alan akaryakıt dolum tesislerinin yakınında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, çocuk cesedi buldu.

Yapılan inceleme sonrası cesedin, kayıp olduğu bildirilen 9 yaşındaki Berkay Bütüner'e ait olduğu tespit edildi. Aynı mevkide dün de Berkay'ın annesi Emine ve kardeşi Mihra Bütüner'in cesetleri bulunmuştu.

Sel sonrası dün yapılan arama-kurtarma çalışmalarında Kenan Yazıcı, Mücahit Yazıcı, Bedirhan Yazıcı, Hüseyin Yılmaz, Aziz Yılmaz, Emine Bütüner, Mihra Bütüner, Seher Özkan ve Mehmet Yaylacıoğlu'nun cesetleri bulunmuştu.