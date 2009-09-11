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Yaşam

Selde hayatta kalma teknikleri

Sel felaketinde 32 kişinin ölmesi gözleri felaket anında neler yapmak gerekir sorusuna çevirdi.

11 Eylül 2009 03:00

Sel felaketinde 32 kişinin ölmesi gözleri felaket anında neler yapmak gerekir sorusuna çevirdi.



İstanbul'un yaşadığı sel felaketi bir kez daha afet durumlarındaki bilgisizliğimizi gözler önüne serdi. İstanbul Valisi Muammer Güler, "Allah bizi korusun", Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Üst katlara çıkın" dese de siz gene de bu habere bir göz atmadan geçmeyin..


İşte o teknikler:

1) Panik yapmadan bir tahliye planı oluşturun.

2) Suda yürümek yerine yüzmeyi deneyin. Çünkü rögarlar elektrik süpürgesi gibi tüm nesneleri çeker.

3) Sele araç içinde yakalanırsanız bir yere çarpıp yaralanma ihtimaline karşılık ilk etapta emniyet kemerini açmayın.

4) Mümkünse aracın camlarını yarıya kadar "açın. Sel anında hareket halindeki aracın tavanına çıkmak yerine kıyıya yüzmeyi deneyin.

5) Yüzerken sırt üstü yatarak ayaklarınızı akıntı yönünde bırakın.

6)Akarsuya düşülmesi halinde çırpınmadan yüzün. Yüzerken sırt üstü yatarak ayaklarınızı akıntı yönünde bırakın. Kişiyi altına çekecek nesne varsa baş önde olmalı.

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