Selde can pazarı

T24- Bandırma’da şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinde sel sularına kapılan iki genç kız, vatandaşların çabası sonucu kurtarıldı







Hürriyet'in haberine göre, Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde, şiddetli yağış dün kent merkezinde büyük zarara yol açtı. 400’e yakın ev ve işyerinin sular altında kaldığı ilçede, yollar sanki deprem olmuş gibi kullanılamaz hale geldi. İlçede son 24 saatte metrekareye 188 kilogram yağış düştü.

Hürriyet’in haberine göre, Bandırma’da önceki gece başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli yağmur hayatı felce uğratırken, 400’e yakın ev ve işyeri sular altında kaldı. Bu sabah güneşin yüzünü göstermesiyle yağmurun kentte yarattığı tahribat ortaya çıktı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar, yağmurun yol açtığı tahribatı onarmaya başladı.

Bandırma’da dün şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinde okul dönüşü sel sularına kapılan iki genç kızın, çevredeki vatandaşların büyük çabası sonucu kurtarılması görüntülendi. Sel sularına kapılan kızlardan biri rögar kapağına takılınca vatandaşların yardımı ile sudan çıkarıldı, diğeri 60 metre kadar sürüklendikten sonra çevredekiler tarafından kurtarıldı. Kızların suya kapılması ve kurtarılması kare kare görüntülendi.

Sel aldı Mehmet buldu





Bandırma'daki sağanağın ardından temizlik yapan belediye işçisi, bir çanta içerisinde bulduğu 30 bin lirayla yaklaşık 30 bin lira değerindeki bilezik ve altınları zabıta müdürlüğüne teslim etti. Paranın sahibinin, yağış esnasında caddenin karşısına geçmek isterken, sel sularına kapıldığını ve çantayı düşürdüğünü, denize kadar sürüklenmiş olduğunu düşünerek, çantadan ve içindeki paralardan umudunu kestiğini söylediği belirtildi.