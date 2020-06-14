Selda Bağcan'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Memleketi karpuz gibi ikiye yaranlara sormak lazım...

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısında Cumhurbaşkanlığı Yeditepe konserlerine atıfla "Türkiye’nin en güçlü sesi ve yorumcusu Selda Bağcan... Niye yok?" sorusuna yanıt veren Selda Bağcan "Memleketi karpuz gibi ikiye yardılar dolayısıyla bunu karpuz gibi yaranlara sormak lazım" dedi.

Günboyu gazetesinden Uğur Can Biçer'in haberine göre Hürriyet Genel Yanıt Yönetmeni Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısında yazdığı "Devletin konserlerinde niye yoklar" başlığıyla "Anadolu türkülerinin piri Musa Eroğlu... Niye yok? Türkiye’nin en güçlü sesi ve yorumcusu Selda Bağcan... Niye yok? - Kendine özgü söyleyişiyle gönlümüzde taht kuran Ahmet Aslan... Niye yok? Bir turna... Anadolu turnası... Bedia Akartürk... Niye yok?" sorusuna yanıt Selda Bağcan'dan geldi.

Bağcan "Memleketi karpuz gibi ikiye yardılar dolayısıyla bunu karpuz gibi yaranlara sormak lazım" diye yanıt verdi.

Uğur Can Biçer'in "Size konserle ilgili davet geldi mi" sorusuna da cevap veren Bağcan "Onlar kimi davet edeceklerini iyi bilirler" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi olarak organize edilen 'İstanbul Yeditepe Konserleri' kapsamında Ajda Pekkan, Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker gibi pek çok isim konser verdi.

Konserler için 30 milyon lira harcandığı konusundaki tartışmalar uzun süre konuşuldu.