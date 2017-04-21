Selda Bağcan'dan yeni albüm

Türk protest müziğinin efsane isimlerinden Selda Bağcan, sürpriz isimlerle yapacağı projeye start verdiğini söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki yazlığında yaşayan halk müziği sanatçısı 69 yaşındaki Selda Bağcan, bir mekanda dostları ile buluştu. 21 Nisan'dan itibaren önce İsveç'te iki şehirde, ardından mayıs ayında Adana ve Samsun'daki konserlerde hayranları ile buluşacağını belirten Bağcan, bir sürpriz yaparak birkaç hafta içerisinde '40 Yılın 40 Şarkısı 2′ isimli albümü çıkaracağını söyledi.

"Yeni projelere start verildi"

Selda Bağcan ayrıca şimdilerde O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda oturan Gökhan ve Hakan kardeşlerle çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı ve altına da ‘İmzalar atıldı, yeni projelere start verildi’ notunu düştü.