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Kültür-Sanat

Selda Bağcan'dan 240 şarkılık arşiv geliyor

"Remix albümünün ikincisi bu yaz çıkacak”

20 Şubat 2018 13:22

Londra’da son altı yılda üçüncü kez konser veren Türk Halk Müziği sanatçısı Selda Bağcan, 18 Şubat’ta Londra’da Boom Pam orkestrasıyla beraber gerçekleştirdiği konserle ilgili konuştu. Bağcan, “240 şarkılık bir arşiv çıkaracağız. Bugüne kadar 400’e yakın şarkı söylemişim.Bunlardan 240’ını yayınlayacağız" dedi. 

Bağcan, "Daha önce yine Londra’ya 2012 yılında Meltdown Festivali’ne, 2016’da da WOMAD festivaline gelmiştim. Bu kısa zamandaki üçüncü konserimdi ve buna rağmen çok güzel bir seyirci vardı, çok muhteşem bir konserdi” diyerek, "240 şarkılık bir arşiv çıkaracağız. Bugüne kadar 400’e yakın şarkı söylemişim. Bunlardan 240’ını yayınlayacağız"  ifadesini kullandı. Bağcan, dünyada bütün dj’ler şarkılarını remix yaptığını kaydederek, "Remix albümünün de birincisi çıktı, ikincisi de bu yaz çıkacak” diye konuştu. 

Selda Bağcan 31 yıldır Amerika’nın Nevada eyaletinde düzenlenen Burning Man festivalinde bu yıl sahneye çıkacak. Festival 26 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

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