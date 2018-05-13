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Kültür-Sanat

Selda Bağcan'a 20 bin kişilik koro

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Karşıyaka Belediyesi, Anneler Günü’nü Selda Bağcan konseri ile kutladı

13 Mayıs 2018 15:27

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Karşıyaka Belediyesi, Anneler Günü’nü Selda Bağcan konseri ile kutladı. Anayasa Meydanı’nda Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünde, yaklaşık 20 bin kişi, bir ağızdan Bağcan\'a şarkılarında eşlik etti.
Anneler Günü öncesinde Sanatçı Selda Bağcan, Karşıyaka\'da sahneye çıktı. Karşıyaka Belediyesi tarafından yenilenen Anayasa Meydanı’nda, Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nın önünde verilen konser, büyük coşkuya sahne oldu. Alanı dolduran 20 bine yakın Karşıyakalı, Selda Bağcan’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser öncesinde vatandaşlara Türk bayrakları, anıt hatıra tişörtleri ve anahtarlıkları dağıtıldı. Selda Bağcan, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Konser sonunda İzmir Marşı söylendi.

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