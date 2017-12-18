Selda Bağcan: Türkiye, Kudüs konusunda çok doğru bir politika izliyor

Türkiye’nin Kudüs konusundaki tutumunu destekleyen protest müziğin önde gelen isimlerinden Selda Bağcan, zulme uğrayan Filistin halkı için Doğu Kudüs’te konser vermek istediğini söyledi.

Sabah gazetesinin magazin eki Günaydın’a konuşan Bağcan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı almasının ardından Doğu Kudüs’ün de Filistin’in başkenti olması gerektiğini düşündüğünü belirterek, "İslam İşbirliği Teşkilatı da çok doğru ve yerinde bir karar vererek Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdı. Türkiye, Kudüs konusunda çok doğru bir politika izliyor” dedi.

"ABD’ye en güçlü karşı koyan ve en gür ses çıkaran ülke Türkiye oldu”

İsrail’in kurulduğu 1947'den itibaren topraklarını büyüttüğünü ve Arap dünyasının bu süreçte hiçbir şey yapmayarak sessiz kaldığını ifade eden Bağcan, "Arap dünyası yıllardır vurdumduymaz bir tavır içinde. Filistin davası aslında hiçbir dönem Arap dünyasının umurunda olmadı. Olsaydı zaten İsrail, Filistin halkına böyle bir zülüm yapamazdı. Amerika'nın Kudüs'ü başkent ilan etmesine en güçlü karşı koyan ve en gür ses çıkaran ülke Türkiye oldu” diye konuştu.

"Almanlar'ın size yaptığını, siz Filistin halkına yapmayın, dedim; soğuk rüzgarlar esti"

"Bir sanatçı olarak İsrail'in zulmüne uğrayan Filistin halkı için Doğu Kudüs'e gidip konser vermek isterim” diyen Bağcan, İsrail’deki bir konseri sonrasında verdiği bir röportajla ilgili de şunları anlattı:

"İsrail'de katıldığım bir radyo röportajında "Almanlar'ın size yaptığını, siz Filistin halkına yapmayın" dedim. Böyle deyince de radyo programında soğuk rüzgarlar esmişti. Aslında İsrail halkının çoğunluğu, devletin Filistin halkına yapılan zulmün farkında ve karşısında. Buna bizzat gözlerimle şahit oldum.”

"Trump çok hoyrat biri, bir daha seçilmez"

ABD Başkanı Trump hakkındaki fikirleri de sorulan ünlü şarkıcı, şu yanıtı verdi: "Trump, çok hoyrat biri, aykırı bir lider; şirket yönetir gibi ülke yönetmeye kalkıyor. Hem kendi ülkesinin, hem de uluslararası sistemin istemediği biri. Bence bir daha seçilemez. Ülke olarak da Amerika çok hoyrat bir politika izliyor. Türkiye'ye yönelik de böyle bir tutum içinde. Bölgede Kürt devleti kurdurmak için her şeyi yapıyor. PYD'ye de destek veriyor. Barzani'ye de referandum için destek vermişti ama neyse ki sonradan caydı. Amerika zaten hep yanar döner bir tutum içindedir.”

Tuba Kalçık’ın söyleşisinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.